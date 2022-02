Carinne Teyssandier séparée de son mari : il font un choix de taille pour leur fille Charlie-Rose

Depuis le 30 janvier dernier, Carinne Teyssandier est aux commandes d'un nouveau jeu hebdomadaire sur France 3 intitulé Nous sommes tous des spécialistes. Une émission qui remplace 8 chances de tout gagner qu'elle présentait depuis 2016 et qui s'annonce prometteuse aux vues des bonnes audiences du premier numéro. Ce sont un peu plus d'un million de personnes qui avaient suivi la compétition. En parallèle, Carinne Teyssandier continue d'assurer son rôle de chroniqueuse dans Télématin sur France 2. Mais lorsqu'elle ne travaille pas, la jolie brune de 44 ans est une maman à temps plein.

Carinne Teyssandier a en effet eu une petite fille en 2013 prénommée Charlie-Rose. Un enfant qu'elle a accueilli avec l'agent et rédacteur à France Télévisions Jérémy Augereau. Elle a épousé ce dernier en 2014 mais en est aujourd'hui séparée comme elle l'a fait savoir lors d'une interview pour Télé Star parue ce lundi 7 février 2022. Toutefois, l'entente semble toujours être au beau fixe entre les deux ex qui ont trouvé un bon moyen pour se partager la garde de leur fillette de bientôt 9 ans. "On est séparés mais on vit à 50 mètres l'un de l'autre", a-t-elle confié à nos confrères.

C'est ensemble qu'ils peuvent ainsi voir grandir la jeune Charlie-Rose, laquelle fait déjà preuve de beaucoup de créativité et d'ingéniosité. "Elle veut monter sa chaîne YouTube consacrée au bricolage. Avec deux gobelets et une planche, elle est capable de vous fabriquer une table basse ou une chaise longue pour ses Barbie...", a fait savoir Carinne Teyssandier. Charlie-Rose est par ailleurs une petite casse-cou puisqu'elle souhaite "se mettre à la moto". Des activités pour lesquelles ses parents ont "du mal à lui dire non".

Difficile de savoir à quel moment l'animatrice et son ex-mari se sont séparés mais, en 2017, ils formaient en tout cas toujours un couple lorsqu'ils ont été condamnés à verser 35 000 euros à leur gouvernante mauricienne Joanne Dimba, qui les accusait de l'avoir fait travailler en situation irrégulière pendant huit mois.