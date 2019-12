Carita : La fabuleuse histoire des soeurs Rosy et Maria, des pionnières

Comme beaucoup de grandes histoires, celle des soeurs Carita, à l'origine de la marque référence des soins visage, commence par un souffle de liberté.

Filles de réfugiés espagnols installés à Toulouse, Rosy et Maria Carita ont à peine 15 ans quand elles ouvrent un petit salon de coiffure. Déjà visionnaires, animée par cette idée que la beauté est un tout et que la peau est en son coeur, elles savent répondre à toutes les envies de leur clientèle, tant et si bien que le gratin local se bouscule pour passer entre leurs mains.

En 1945, elles montent à Paris, mais ce n'est qu'en 1951 qu'elles ouvrent la Maison de Beauté Carita dans la mythique et déjà chic rue du Faubourg-Saint-Honoré. Là, elles inventent un concept jusqu'alors inédit, la beauté globale : dans ce salon, on peut se faire coiffer les cheveux, chouchouter l'épiderme et peindre les ongles des pieds. Une révolution ! En outre, les clientes disposent de services sur mesure. L'expérience est tellement novatrice que les stars du tout-Paris veulent aller chez Carita, salon niché sous un porche haussmannien, à l'image de Brigitte Bardot , Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani , pour ne citer qu'elles.

Le gotha international leur emboîte la pas et des figures féminines telles que la princesse Caroline de Monaco ou l'impératrice d'Iran Farah Pahlavi, grandes héroïnes de la presse du coeur de leur temps, franchissent le seuil de la Maison de Beauté, enluminant d'autant plus ses jeunes lettres de noblesse. C'est bien simple : à en croire l'une des deux soeurs Carita, il n'y aurait guère que la reine Elizabeth II et le pape Jean-Paul II, parmi les personnalités de l'époque, qui eussent résisté au pouvoir d'attraction de ce lieu sans pareil !

Pionnières de la detox, (ré)novatrices à fleur de peau

Loin de se reposer sur leurs lauriers, Rosy et Maria, qui font en 1956 une nouvelle démonstration de leur audace en lançant le rénovateur détox (un concept alors futuriste), cherchent en permanence à approfondir la prise en charge globale et réaliser leur idéal. Et elles se dotent des moyens de l'atteindre, inventant la cosmétique professionnelle, en trois dimensions.

En 1958, les deux soeurs inaugurent ainsi l'Académie Carita en vue d'enseigner la gestuelle et de former la nouvelle génération de professionnelles de la beauté comme Terry de Gunzburg (By Terry), François Nars et Laura Mercier. Quatre années plus tard, en 1962, elles franchiront un nouveau cap en posant les bases de la cosmétique instrumentale avec la première machine de beauté, destinée à améliorer encore l'efficacité des soins et intensifier la profondeur d'action des cosmétiques sur la peau - leur obsession. Des cosmétiques que, dans le même temps, elles se sont évertuées à révolutionner, élaborant des textures non grasses et s'aventurant sur la voie novatrice de formules propénétrantes légères et fluides. Une voie royale, que des générations de professionnel(le)s (maquilleurs, coiffeurs...) et d'utilisatrices ont empruntée dans leur sillage.

Aujourd'hui, la marque Carita a gardé les valeurs impulsées par ses fondatrices : le sens de l'avant-garde et de l'innovation, la culture de soins professionnels qui transcendent les limites de la cosmétique traditionnelle, un savoir-faire d'élite à la française fondé sur l'alliance de la technologie et de l'expertise humaine.