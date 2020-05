Carla Bruni-Sarkozy : Joli selfie à l'approche du déconfinement

Carla Bruni-Sarkozy et son époux Nicolas Sarkozy n'ont pas hésité longtemps avant de mettre les voiles, destination le Cap-Nègre. La famille Bruni-Tedeschi y possède une somptueuse propriété qui a aisément permis d'accueillir l'ancien président de la République et son épouse, mais également leur fille de 8 ans, Giulia, Aurélien, 18 ans, que Carla a eu avec Raphaël Enthoven, et aussi la soeur de l'ex-première dame, Valeria, avec ses deux enfants. C'est ainsi que tous cohabitent depuis bientôt deux mois sur la Côte d'Azur.

Alors que le déconfinement approche et qu'Edouard Philippe en dévoile les derniers contours ce jeudi 7 mai, Carla Bruni-Sarkozy a publié un selfie sur sa page Instagram le 6 mai. Depuis qu'elle est confinée, la chanteuse de 52 ans n'avait dévoilé aucune photo d'elle. L'artiste a choisi de se prendre en photo dans la cuisine, où l'on aperçoit un ordinateur portable ouvert. Les cheveux lâchés, elle se présente avec un teint joliment hâlé. "Plus que quelques jours avant de pouvoir revoir vos proches", a-t-elle commenté en légende de cette jolie photo.