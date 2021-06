Carole Dechantre "dégoûtée" et en deuil : bouleversant message pour sa mamie qui a agonisé

L'actrice des Mystères de l'amour (TMC) n'a pas le coeur à rire. Le 7 juin 2021, Carole Dechantre a posté un message bouleversant sur Instagram concernant sa défunte grand-mère.

Si en Belgique par exemple, la pratique du droit à l'euthanasie est autorisée, ce n'est pas le cas en France. Une règle que l'interprète d'Ingrid regrette car elle aurait aimé que sa mamie en bénéficie. Un lourd et douloureux sujet qu'elle a évoqué sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. Carole Dechantre a tout d'abord partagé une photo sur laquelle on peut la voir tenir la main de sa grand-mère.

En légende, la belle brune de 47 ans explique qu'elle aurait eu 102 ans dans quelques jours, mais qu'elle "n'aurait jamais voulu terminer sa vie dans cet état". "Un corps de 26 kilos, alitée, dépendante, sénile et agonisante avec des difficultés à respirer, j'estime qu'elle n'a pas eu le droit à une mort digne. Nous avons les moyens médicamenteux d'aider les personnes en fin de vie à mourir paisiblement. Pourquoi en France on n'opte pas systématiquement pour cette solution ? Je suis désemparée et dégoûtée devant un tel acharnement, une telle sacralisation de la vie à tout prix. Cinq jours d'agonie, quatre jours où j'ai guetté chaque râle, chaque respiration en espérant que ce soit la dernière... malheureusement son joli coeur a tenu le coup très longtemps sans rien lâcher, et personne ne pouvait/voulait accélérer le processus de mort. Parfois nos animaux de compagnie sont mieux lotis que nous, humains... #vieillesse #parlonsfindevie #deuil #accompagnement", a poursuivi Carole Dechantre.