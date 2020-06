Carole Dechantre, 18 ans de mariage avec son séduisant mari : photos inédites

Le lundi 15 juin 2020 était une journée particulière pour Carole Dechantre. L'actrice qui incarne Ingrid dans Les Mystères de l'amour, sur TMC, fêtait un grand événement comme elle l'a dévoilé en photo, sur Instagram.

Il y a dix-huit ans, la belle actrice et productrice franco-suisse de 46 ans épousait Sébastien Devrient, un réalisateur, scénariste, monteur, cameraman, photographe et guide de montagne. Ensemble, ils ont fondé VERTIGES PROD, "une boîte de production à leur image : audacieuse, originale et indépendante" comme le dévoile leur site internet. Ces passionnés de montagne ont notamment réalisé de nombreuses vidéos d'expéditions en duo. De leurs amours sont nés Thaïs et Nils. Malgré les allers-retours de Carole Dechantre entre Paris, où elle tourne la série produite par Jean-Luc Azoulay, et la Suisse, où habite sa jolie famille, le lien qui unit les tourtereaux est resté intact.

Afin de clamer son amour à Sébastien, Carole Dechantre a donc fait une belle publication sur Instagram. "18 ans de mariage", a-t-elle commenté un diaporama photo dans lequel on pouvait découvrir des images inédites de leur union. Sur le premier cliché, le beau brun enlace sa belle, et son sourire en dit long sur son immense bonheur. Sur la seconde, le couple sort de la mairie sous une pluie de pétales. Ce jour-là, l'actrice portait une robe blanche bustier moulante. Son époux était vêtu d'un costume de la même couleur. Un couple uni et assorti !

De son côté, Sébastien a également célébré cet anniversaire en dévoilant une photo en noir et blanc.