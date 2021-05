Carole Dechantre (Les Mystères de l'amour) victime d'une agression sexuelle : elle brise le silence

Les stars d'AB Productions n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Serge Gisquière, qui interprète Peter Watson dans Les Mystères de l'amour (TMC) a sorti le livre Hors Séries. Il y a revient sur l'enfance et le parcours de ses amis et collègues Hélène Rollès, Patrick Puydebat (Nicolas), Laly Meignan ou encore Sébastien Roch (Christian). Interrogé par Ici Paris, l'acteur de 56 ans a évoqué une douloureuse révélation faite par Carole Dechantre (Ingrid).

Dans Les Mystères de l'amour comme dans la vie, Carole Dechantre a l'image d'une battante et d'une femme de caractère. Mais, comme tout le monde, la star de 47 ans a ses fêlures. L'épouse de Sébastien Devrient a connu des moments difficiles quand elle était plus jeune, notamment une agression sexuelle dont elle a été victime durant son adolescence. Ce sujet douloureux, elle a accepté d'en parler à Serge Gisquière pour les besoins de son livre. "L'imaginer vivre une première expérience aussi traumatisante, c'est étonnant. Car Carole a de la poigne. Elle a aussi surmonté la perte de sa soeur. De ces drames, elle en a fait une force. Et c'est admirable", a confié l'auteur.

Il a également évoqué le parcours de Tom Schacht (Jimmy). Une histoire qui l'a bouleversé. "Sa maman le battait, pour lui faire payer les infidélités de son père. Toute sa vie d'enfant a été guidée par le boulot, sans jamais un merci de son père", a-t-il expliqué. Si les acteurs se sont prêtés au jeu, c'est parce qu'ils faisaient confiance à Serge Gisquière les yeux fermés. Il faut dire que la plupart des acteurs se connaissent depuis vingt ans. Mais ce n'est que récemment qu'il a eu l'idée de ce livre : "J'ai eu l'idée du livre lorsque je jouais le mari d'Hélène dans Les Mystères de l'amour. Pendant quatre ans, on a passé tout notre temps ensemble, au point que le personnel de l'hôtel pensait qu'on était en couple. (...) En écoutant Hélène raconter son enfance, j'ai appris à la connaître. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur les autres." Nul doute que les fan des Mystères de l'amour voudront en savoir tout autant.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 12 mai 2021.