Les Mystères de l'amour, un comédien phare longtemps battu par sa mère : son histoire bouleversante

Serge Gisquière fait un retour particulier sur le devant de la scène. Celui qui a longtemps campé le rôle de Peter Watson dans Les Vacances de l'amour, puis dans Les Mystères de l'amour se fait discret depuis un moment, préférant passer derrière la caméra pour réaliser quelques épisodes de la série de TMC. Le comédien s'est aussi consacré à l'écriture. Son ouvrage intitulé Hors séries a d'ailleurs été publié très récemment. Un livre dans lequel il a donné la parole à ses camarades d'AB Productions, comme Hélène Rollès, Carole Dechantre, Philippe Vasseur, Patrick Puydebat et bien d'autres encore.

Constitué de 276 pages d'entretiens et de photos personnelles, il "scelle vingt ans de complicité", explique Serge Gisquière dans les pages d'Ici Paris. "J'ai eu l'idée du livre lorsque je jouait le mari d'Hélène (jouée par Hélène Rollès) dans Les Mystères de l'amour. (...) En écoutant Hélène raconter son enfance, j'ai appris à la connaître. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur les autres", a-t-il ajouté.

Dans Hors séries, il y est alors évoqué des bons comme des mauvais souvenirs. En effet, Serge Gisquière a pu recueillir les histoires les plus sombres de ses anciens partenaires de jeu. Et notamment celle de Tom Schacht qui incarne le personnage de Jimmy depuis 1996. "Le parcours de Tom Schacht m'a aussi bouleversé. Sa maman le battait, pour lui faire payer les infidélités de son père. Toute sa vie d'enfant a été guidée par le boulot, sans jamais un merci de son père", révèle le scénariste et réalisateur belge. Des confidences que le principal intéressé n'a jamais fait auparavant.

Tom Schacht est plutôt connu pour être un fidèle d'AB Productions. Il a été au casting des Garçons de la plage et des Nouvelles filles d'à côté, avant de rejoindre pendant onze ans Le Miracle de l'amour et Les Vacances de l'amour (1996-2007). Et c'est en 2011 que son personnage a fait un come-back dans Les Mystères de l'amour.