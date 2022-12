Carole Rousseau : Son mariage en Corse avec Arnaud Silvio Rossi, rares confidences de l'animatrice

Figure de TF1 durant des années avant de quitter la première chaîne pour s'épanouir sur C8, Carole Rousseau a la télé dans la peau, mais pas seulement. L'animatrice et productrice française est aussi une femme très amoureuse qui fête ses 55 ans ce 25 décembre 2022. Qui est l'homme de sa vie ? L'avocat Arnaud Silvio Rossi, père de ses jumeaux Luchino et Vittorio, 9 ans. Le couple s'est marié en 2011 et elle avait consenti à donner quelques détails sur la noce...

C'est en 2011 que Carole Rousseau a dit oui à Arnaud Silvio Rossi en Corse. Dans une interview pour Télé 7 Jours, elle s'était confiée sur le sujet : "C'est un événement que j'ai voulu intime et discret, parce que je n'expose jamais ma vie privée. Je peux juste vous dire que c'était un moment important et qu'aujourd'hui, je suis très heureuse." Elle avait conclu sur cette réflexion : pour elle, le mariage n'est autre que "la plus belle des ambitions".

Du mariage à la maternité, un chemin difficile

Avec son époux, Carole Rousseau a surmonté sa difficulté à avoir un enfant, un bonheur qu'elle a connu à 45 ans. "J'ai fait partie de ces femmes qui, prises dans le tourbillon du travail, ont reculé à outrance cette échéance", avait-elle déclaré à TV Mag en 2013. "Cela a donc été un combat long et difficile. J'ai fini par faire ma vie comme si je n'allais jamais avoir d'enfant", avait-elle. Dans ce long parcours, elle a compté plus que jamais sur son époux. "C'est l'incroyable détermination de mon mari qui a fait que nous y sommes parvenus. Lui y a toujours cru. Et j'ai fini par y croire à nouveau moi aussi", confiait-elle toujours pour TV Mag.

Pour concrétiser son rêve de maternité, Carole Rousseau a eu recours à la fécondation in-vitro. Dans Gala, elle expliquait alors les difficultés que cela engendrait : "Aucun médecin ne nous prépare vraiment à ce que nous allons vivre. On nous parle statistiques, traitements hormonaux, protocoles... C'était émotionnellement lourd." Un passage difficile qui a permis à la présentatrice historique de Masterchef de devenir une heureuse maman au sein d'une joyeuse famille !