Carole Rousseau : Son combat pour devenir mère, épaulée par son mari

Difficile d'allier carrière et maternité. Carole Rousseau peut en témoigner. La présentatrice a mené un "combat long et difficile" pour devenir maman. N'arrivant pas à concevoir, elle s'est longtemps sentie coupable d'avoir privilégié sa carrière. "J'ai fait partie de ces femmes qui, prises dans le tourbillon du travail, ont reculé à outrance cette échéance", avait-elle confié à TV Mag.

"Cela a donc été un combat long et difficile. J'ai fini par faire ma vie comme si je n'allais jamais avoir d'enfant", se souvenait-elle. Poussée par la volonté de son mari, l'avocat Arnaud Silvio Rossi, Carole Rousseau est parvenue à trouver la force de se battre pour son désir de maternité. "C'est l'incroyable détermination de mon mari qui a fait que nous y sommes parvenus. Lui y a toujours cru. Et j'ai fini par y croire à nouveau moi aussi", racontait-elle.

Carole Rousseau et son mari ont ensuite essayé la FIV (fécondation in-vitro) pour avoir un enfant. Elle s'en souvient comme d'une "épreuve douloureuse". "Aucun médecin ne nous prépare vraiment à ce que nous allons vivre. On nous parle statistiques, traitements hormonaux, protocoles... C'était émotionnellement lourd", déplorait l'animatrice auprès de Gala, qui avait "l'impression d'être un cobaye".

Mariée à Arnaud Silvio Rossi depuis bientôt dix ans, Carole Rousseau a finalement accueilli deux enfants : les jumeaux Luchino et Vittorio (7 ans). "Avec l'arrivée de mes enfants, ma vie a changé. Je suis totalement régressive ... et j'aime ça !", confiait-elle à Télé 7 Jours. La naissance de ses enfants lui a même donné envie d'exercer son métier un peu plus tranquillement. "La naissance de mes jumeaux m'a donné envie de lever le pied après plus de vingt ans à travailler de manière effrénée", avait expliqué celle qui avait "frôlé le burn-out" à Télé Star.