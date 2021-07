Carole Rousseau : Qui est Arnaud Silvio Rossi, son mari et père de ses jumeaux ?

Depuis bientôt trente ans, Carole Rousseau s'illustre à l'antenne en tant que journaliste et présentatrice. Les téléspectateurs la connaissent donc bien et ont même pu suivre ses tensions avec TF1 qui l'ont conduite à migrer sur la chaîne C8 en 2018. En revanche, Carole Rousseau met beaucoup moins en avant sa vie privée. Il est toutefois possible de savoir qu'elle est mariée à Arnaud Silvio Rossi, un avocat très réputé en France qui est d'origine italienne par son père et corse par sa mère. C'est d'ailleurs sur l'île de beauté qu'il a grandi et a suivi ses études de droit avant de s'installer à Marseille pour y monter son cabinet d'avocat.

Carole Rousseau et Arnaud Silvio Rossi se sont mariés en 2011 à Bonifacio. Deux ans plus tard, ils ont eu la grande joie d'accueillir leurs jumeaux, Vittorio et Luchino, nés le 19 juillet 2013. Alors âgée de 45 ans, l'animatrice n'y croyait plus. "J'ai fait partie de ces femmes qui, prises dans le tourbillon du travail, ont reculé à outrance cette échéance", avait-elle confié à TV Mag en 2018. Et de reconnaître : "Cela a donc été un combat long et difficile. J'ai fini par faire ma vie comme si je n'allais jamais avoir d'enfant".

Finalement, Carole Rousseau a revu ses priorités grâce au désir de son époux d'avoir des enfants. "C'est l'incroyable détermination de mon mari qui a fait que nous y sommes parvenus. Lui y a toujours cru. Et j'ai fini par y croire à nouveau moi aussi", déclarait-elle encore en 2018. Pour devenir mère, Carole Rousseau a essayé la FIV (fécondation in-vitro). Une "épreuve douloureuse". "Aucun médecin ne nous prépare vraiment à ce que nous allons vivre. On nous parle statistiques, traitements hormonaux, protocoles... C'était émotionnellement lourd", déplorait l'animatrice pour Gala, expliquant avoir eu "l'impression d'être un cobaye".