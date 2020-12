Caroline Margeridon en couple : elle refuse de vivre avec son nouveau compagnon

Depuis qu'elle a rejoint la bande d'acheteurs d'Affaire conclue (France 2), Caroline Margeridon s'impose peu à peu comme l'une des personnalités favorites du programme. Son franc-parler, sa bonne humeur ou encore son humour font même d'elle une brocanteuse redoutable au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen où elle travaille. Mais si ses fans pensent la connaître, Caroline Margeridon n'a pas encore révélé tous ses secrets, notamment concernant sa vie privée. Toutefois, elle a récemment accepté d'évoquer son compagnon Suisse.

Un homme avec qui elle est en couple depuis un an et demi mais avec qui elle refuse d'emménager. "Je n'ai jamais vécu avec un homme. On a toujours eu chacun des appartements différents. Il y a une chose qui tue le couple, c'est de se dire que, tous les jours, tu es obligée de rentrer et de rendre des comptes. Je rends des comptes à mes enfants mais pas à un homme !", a-t-elle confié dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs. Reste que, d'après ses confidences, elle "n'a jamais vu autant quelqu'un qui vit aussi loin !".

Caroline Margeridon est donc une femme amoureuse et elle en est bien la première surprise. Pour cause, au moment de leur rencontre, ils n'ont pas eu ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre. "J'ai un ami - Daniel Lauclair - qui organise depuis 17 ans des concours de pétanque à Paris une fois par an. (...) Je décide d'y aller, un peu à contrecoeur et des boulets au pied. En arrivant, je tombe sur ce garçon, je lui dis bonjour et je lui fais un câlin. Le mec me regarde et se dit : 'Elle est bizarre celle-là'. Car je suis très tactile et lui ne l'est pas du tout. On était le jour et la nuit. En plus, je croyais qu'il était homosexuel", raconte-t-elle sans fard. Finalement, Caroline Margeridon se retrouve à faire "la fête jusqu'à 8 heures du matin" avec lui. Après quoi, son mystérieux Suisse "a ramé" pour la séduire. Des efforts qui ne furent pas vains.