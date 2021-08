Caroline Margeridon, reine des boules endiablée face à Michèle Torr et Tex

Il est toujours possible de joindre l'utile à l'agréable. Le 16 août 2021, par exemple, une belle brochette de célébrités s'est rendue sur la fameuse Place des Lices, à Saint-Tropez, pour s'amuser tout en oeuvrant pour une action solidaire. Cette journée signait effectivement le retour du tournoi de pétanque organisé en faveur de l'association Rêves, qui tente chaque jour d'apporter joie et bonheur aux enfants malades depuis l'année 1994 - 6200 patients ont déjà eu droit à cette chance, depuis la naissance de l'organisme.

Pour tâter des boules en inox, partager un franc moment de rigolade et penser à toutes ces têtes blondes en mal d'instants de légèreté, de nombreux personnages médiatiques se sont déplacés jusqu'en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les badauds ont pu admirer le coup de poignet de Caroline Margeridon, brocanteuse favorite des téléspectateurs dans l'émission Affaire Conclue, mais aussi celui de Frédéric Julien, de Henri Laich, Olivier Leondaroglou, Zize Dupanier, Michèle Torr, Laurent Darco, Daniel Lauclair, Gérard Sommelier (Tournay), du présentateur Tex, de Tony Gomez, de Marcel Campion, le roi de la fête foraine, ainsi que de Frigide Barjot, Laurent Amar, Fiona Gélin, Jean-Claude Darmon et Philippe Leonelli, le maire de Cavalaire.

Ce tournoi de pétanque n'est pas le seul évènement organisé par l'association Rêves. Une compétition similaire a lieu dès le lendemain en Essonne, à Gif-sur-Yvette, le 17 août 2021. Toute l'année, des ventes d'objets, des rallyes, des séances de dédicaces, des compétitions de rollers ou des escalades de montagne sont prévus pour promouvoir la cause et lui apporter un peu d'argent. Chose qui n'est pas faite en vain. Grâce à Rêves, le petit Duncan a récemment rencontré Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, Charlie a partagé un moment avec le Père Noël en Laponie et Samy a découvert la Thaïlande. Ça vaut bien le coup de décider, rapidement, si on tire ou on pointe...