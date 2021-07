Caroline Margeridon topless : l'acheteuse d'Affaire Conclue fait surchauffer Instagram

La pose de Caroline Margeridon a énormément plu à ses admirateurs. "Alerte à Malibu", "Une vrai sirène", "Vous êtes magnifique et bien bronzée", "Toujours aussi classe", peut-on lire parmi tant d'autres en commentaires. Toujours sur Instagram, l'acheteuse de l'émission de Sophie Davant indique se trouver dans le Sud de la France, sans toutefois mentionner le nom de sa cité balnéaire.

Pour l'heure, Caroline Margeridon n'a pas précisé si elle passait ses vacances avec son compagnon. Depuis plus de deux années, la brocantiste vit une relation discrète avec un homme dont elle tait le nom. "J'ai un amoureux qui ne sait pas m'aimer. Je lui en demande peut-être beaucoup (...) On a toujours eu chacun des appartements différents. Il y a une chose qui tue le couple, c'est de se dire que, tous les jours, tu es obligée de rentrer et de rendre des comptes. Je rends des comptes à mes enfants mais pas à un homme !", confiait-elle à Télé Loisirs il y a quelques mois.