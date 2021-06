Caroline Margeridon très émue : Affaire conclue a sauvé la vie d'une fan, son histoire incroyable

Le 4 août 2020, deux gigantesques explosions sont survenues à Beyrouth, au Liban, suscitant une vive émotion à travers le monde. Des quartiers entiers de la capitale ont été dévastés et les autorités ont malheureusement fait état de centaines de morts et plus de 4000 blessés.

Le bilan aurait pu être plus lourd sans l'émission Affaire conclue. Oui, oui, vous avez bien lu, le programme de France 2 a permis à une téléspectatrice d'échapper à la mort. C'est Caroline Margeridon qui a partagé cette histoire exceptionnelle sur son compte Instagram lundi 14 juin 2021 après avoir reçu un message de la fille de cette rescapée.

"Votre programme lui a sauvé la vie !", a confié cette libanaise, reconnaissante. Et pour elle de raconter : "Affaire Conclue passe à 18h à Beyrouth, elle ne le rate jamais. Le 4 août 2020, elle était assise sur son balcon d'Achrafieh, et en tant que spectatrice assidue, elle rentre à 18h s'installer sur son fauteuil du salon en face de sa télé quand il y eu la fameuse explosion du port après juste quatre petites minutes. Comme la plupart des maisons d'Achrafieh, elle a eu beaucoup de dégâts mais heureusement elle n'a pas été blessée. Peu après, en regardant la chaise de son balcon (où elle était assise) avec le grand morceau de vitre encastré dedans, elle s'est rendue compte que son programme favori lui a sauvé la vie et que Dieu a voulu lui donner une seconde chance ! En conclusion : Affaire Conclue sauve des vies, pas uniquement des vies d'objets mais aussi de personnes."