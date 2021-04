Stéphane Vanhandenhoven (Affaire conclue) lessivé par son infarctus : les dessous de son malaise

Stéphane Vanhandenhoven est écarté d'Affaire conclue (France 2) depuis plusieurs semaines maintenant. La faute pour commencer à la crise sanitaire et aux déplacements limités (il habite en Belgique) et a ses problèmes de santé. "J'ai fait un infarctus, il n'y a pas tellement longtemps, je voyage beaucoup y compris dans des pays où la Covid est fort présente, et mon cardiologue est intervenu parce qu'il estime que c'était important", a-t-il révélé le 21 mars dernier à Caroline Margeridon lors d'un live Instagram. Après quoi, le père de trois enfants âgé de 59 ans a pu se faire vacciner.

Lors d'une interview accordée à La Dernière Heure, Stéphane Vanhandenhoven a apporté quelques détails au sujet de son malaise cardiaque, révélant que celui-ci s'était produit lors de son dernier voyage au Liban, où vit sa petite amie. "J'ai eu un vrai problème. J'y allais pour aider un hôpital et j'ai eu une attaque cardiaque, a-t-il rapporté. C'était la veille de mon retour du Liban mais les médecins là-bas ont été extraordinaires. Depuis lors, mes activités sont donc un petit peu au ralenti." Et pour cause, l'antiquaire a expliqué avoir été "lessivé par ce petit incident cardiaque." Enfin remis sur pied, Stéphane Vanhandenhoven doit toutefois adopter une meilleure hygiène de vie. "Tout ça à cause de la clope et d'une surcharge pondérale. Je dois me calmer. J'en suis sorti avec un peu de chance mais les soins libanais prodigués ont été extraordinaires", a-t-il ajouté.