Affaire Conclue : Un acheteur révèle la maladie de son fils, émotion face à Nathasha St-Pier

Mardi 23 mars 2021, France 2 a diffusé un prime d'Affaire Conclue. Sophie Davant a notamment accueilli Natasha St-Pier. Et la chanteuse de 40 ans a fait de touchantes confidences sur son fils Bixente (né en 2015 de son ancienne union avec Grégory Quillacq). L'occasion pour l'un des acheteurs de faire une triste révélation sur sa vie privée.

Ambiance romantique hier soir sur France 2. L'émission a été tournée au château de Pierrefonds au nord de Paris. Pour l'occasion, Sophie Davant et les acheteurs étaient particulièrement élégants face aux vendeurs venus présenter des objets remarquables. Et lors du tournage, ils ont eu le plaisir de voir Natasha St-Pier. L'interprète de Mourir demain est venue vendre une montre qu'elle s'était offerte avec son premier salaire de chanteuse. Elle comptait reverser l'argent récolté à une association qui lui tient particulièrement à coeur : Petit coeur de beurre (qui aide les familles des enfants atteints de cardiopathie congénitale). "Un enfant sur 100 en France naît avec une malformation cardiaque, c'est vraiment beaucoup", a-t-elle rappelé.

Touché, l'antiquaire François Cases Bardina lui a demandé si elle était touchée personnellement par cette maladie. Natasha St-Pier a donc fait savoir que son fils Bixente était effectivement né avec cette pathologie. "Et j'ai fait comme ces parents, j'ai passé quatre mois d'angoisse avant qu'il puisse être opéré. Les moments à l'hôpital où les familles sont, malgré tout, isolées", a-t-elle raconté. Incité par son collègue Julien Cohen à parler, l'antiquaire a révélé qu'il connaissait bien ces angoisses avec l'un de ses enfants. "Moi, j'ai dormi sur les banquettes où on peut pas dans l'hôpital quand mon fils était petit. Et un seul parent, ma femme reste avec lui, mais moi je ne voulais pas partir. Donc oui des souvenirs, qui après quand ça va mieux, ce sont de bons souvenirs finalement", s'est-il souvenu, non sans émotion. Des déclarations confirmées par la chanteuse : "Après, on est contents, mais on a tous ce moment où notre enfant part dans les bras d'une infirmière et moi ça reste un moment marquant de ma vie."

Bouleversés par cette histoire, les acheteurs ont souhaité surenchérir pour s'offrir la montre qui était estimée à 250 euros. C'est finalement François Cases Bardina qui se l'est offerte pour 3000 euros.