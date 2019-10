Natasha St-Pier émue : son fils Bixente monte pour la première fois sur scène

Depuis plusieurs mois, Natasha St-Pier parcourt la France pour défendre dans les églises son dernier disque intitulé Thérèse, Aimer c'est tout donner. La chanteuse de 38 ans était de passage à Bordeaux, le 12 octobre, et elle a chanté avec son fils sur ses genoux !

Sur son compte Instagram suivi par 43 500 abonnés, Natasha St-Pier a partagé, au lendemain de sa prestation en la Cathédrale Saint André de la place Pey-Berland, une vidéo de la venue de son fils sur scène. "Hier à Bordeaux, ce fut un spectacle très particulier. Pour la première fois, Bixente est venu me voir sur scène. Trop d'émotion pour ce petit garçon de bientôt 4 ans. Assis au premier rang, il s'est mis à pleurer et la maman en moi ne pouvait pas regarder son enfant pleurer et ne pas le prendre dans ses bras. Alors j'ai fait deux choses à la fois, maman et chanteuse. Merci au public de Bordeaux qui a accueilli ce petit garçon avec tendresse et compréhension", a-t-elle écrit.

Natasha St-Pier se démène pour assurer ses deux rôles comme elle l'avait déjà expliqué en septembre dernier à l'occasion de la rentrée des classes. La star canadienne n'avait dormi que quelques heures, car elle rentrait d'un concert, avant d'emmener Bixente à l'école le lendemain matin. Inquiète à l'idée de laisser son petit garçon, fruit de son mariage avec le pompier français Grégory Quillacq, elle avait posté une photo d'elle et son fils légendée "sur cette photo une personne a peur... et ce n'est pas le plus petit".