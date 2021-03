Stéphane Vanhandenhoven (Affaire conclue) papa : son fils Antoine mène un train de vie luxueux

Difficile d'en savoir plus sur la vie de famille de Stéphane Vanhandenhoven, ni même sur la mère de ses enfants. Le marchand aux trente-cinq ans de métier qui gère un magasin à Bruxelles, l'Apostrophe & Co, serait toutefois séparé de cette dernière. Et pour cause, au mois de septembre dernier il confiait être en couple. "J'ai une petite amie qui est libanaise, elle s'appelle Sarah", avait-il révélé à nos confrères de Télé-Loisirs. C'est en Belgique que les tourtereaux auraient craqué l'un pour l'autre, par le biais d'amis communs. Au moment de l'interview, ils étaient ensemble depuis dix-huit mois et vivaient une relation à distance.