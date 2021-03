Affaire conclue, des acheteurs "ivres de leur nouvelle popularité" : Sophie Davant balance

Le 23 mars prochain, Sophie Davant sera aux commandes d'un nouveau prime d'Affaire conclue sur France 2. Cette fois-ci, l'animatrice présentera une soirée inédite sur le thème du romantisme. Un nouveau rendez-vous pour les téléspectateurs qui prouve que le programme a toujours autant de succès, trois ans et demi après son lancement.

"C'est d'abord la fierté de faire une émission qui permet au plus grand nombre d'accéder à la culture. On apprend beaucoup de choses, il y a ce suspense lié aux enchères... Je suis très fière aussi d'avoir pris une case à 350 000 téléspectateurs et de l'avoir portée à plus de 2 millions", s'est réjouit Sophie Davant dans les pages de Télé Star.

La recette magique selon Sophie Davant ? Son côté "néophyte" mêlé à l'expérience et la passion des commissaires-priseurs et des acheteurs. "Ils sont drôles, intéressants et parfois iconoclastes", a-t-elle estimé. Des compliments qu'elle se plaît à faire tant que ces derniers gardent les pieds sur Terre. Et d'après l'animatrice, ce n'est pas évident pour tous. En effet, elle a sous-entendu que des acheteurs, sans citer de noms, pouvaient avoir tendance à prendre la grosse tête. "Certains aiment juste l'émission en restant des marchands, d'autres sont ivres de leur nouvelle popularité. Le problème c'est de se croire indispensable alors qu'en fait personne ne l'est, moi la première. Si on n'en est pas convaincu, on se perd !", a -t-elle prévenu.

À la fin de l'année 2020, Sophie Davant avait déjà indiqué que des experts se laissaient dépasser par leur notoriété. La célèbre blonde doit donc parfois recadrer. "Les acheteurs sont livrés au vedettariat et il peut y avoir des excès. Je joue alors un rôle de grande soeur en les calmant et en expliquant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi publiquement", confiait-elle pour Télé 2 semaines.

Affaire Conclue, sur le thème du romantisme, diffusé en prime time le mardi 23 mars 2021 sur France 2