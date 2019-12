Affaire conclue : Sophie Davant en plein rodéo lors du prime de Noël

Lundi soir, Affaire conclue créait l'événement sur France 2. D'ordinaire incontournable de l'après-midi, le programme s'offrait un prime dès 21h à l'occasion des fêtes de Noël. Tous les acheteurs préférés des fans de l'émission étaient au rendez-vous, comme Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon. Ces derniers n'ont pas manqué de faire de bonnes affaires et de recueillir des pièces étonnantes, dont un cheval à bascule.

Mais avant que l'objet présenté par Didier et Thérèse, originaires d'Altenbach (Haut-Rhin), ne soit mis aux enchères, il est passé sous l'expertise de Delphine Fremaux-Lejeune. L'animatrice Sophie Davant était naturellement à ses côtés, et elle a tout de suite été séduite par ce cheval en bois. "Alors évidemment, on a envie d'essayer le cheval !", a-t-elle même lancé en entreprenant de monter dessus. Quelque peu sur la réserve, la blonde du PAF finit tout de même par demander : "Est-ce que c'est du rodéo ou pas du tout ?" La réponse est non, mais le cheval peut malgré tout offrir une balade au trot ou au galop à ceux qui le montent. Ainsi, Sophie Davant s'est laissé embarquer dans une virée immobile suscitant l'hilarité autour d'elle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Au final, l'objet, estimé à 400 euros, a été acheté 1000 euros par Julien Cohen.

Le prime de Noël réservait bien d'autres surprises, comme la venue de trois personnalités. En effet, Vincent Niclo, Delphine Wespiser et Chantal Goya avaient chacun une pièce à vendre. La soirée s'est poursuivie avec une deuxième partie consacrée à la vie des acheteurs au milieu de leurs marchés.