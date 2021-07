Caroline Margeridon cash sur sa vie sexuelle : le (petit) nombre de ses conquêtes révélé

C'est en 2021 que Caroline Margeridon a été révélée au grand public dans Affaire Conclue, sur France 2. L'acheteuse s'est très vite fait remarquer et a ainsi vu son nombre d'abonnés grimper au fil du temps. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, elle n'hésite pas à dévoiler sa vie privée, un sujet qu'elle a évoqué avec Télé Star, à l'occasion de sa participation à Fort Boyard.

Caroline Margeridon, est une femme qui se caractérise notamment par son franc-parler. Quand elle est interrogée sur sa vie privée, la charmante blonde de 54 ans n'est pas avare en confidences. Interrogée sur les critiques qu'elle peut recevoir sur Instagram, elle a répondu : "L'avis et les critiques d'inconnus m'importent peu. Je laisse d'ailleurs sur mon compte le peu de commentaires méchant que je reçois car ce sont mes followers qui se chargent ensuite de me défendre. Et puis personne ne sait avec qui je suis, sachant qu'en tout et pour tout, j'ai couché avec quatre hommes dans ma vie. Je suis très entière, je n'ai donc pas de problème avec ça. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui me protègent voire me surprotègent."

Si Caroline Margeridon n'a laissé aucun suspense concernant sa vie sexuelle, ses abonnés ignorent en effet toujours qui partage sa vie. Ils savent simplement qu'elle est en couple. Mais l'amour que son compagnon lui porte n'est semble-t-il pas assez fort. "J'ai un amoureux qui ne sait pas m'aimer. Je lui en demande peut-être beaucoup", expliquait-elle lors de son passage dans l'émission de Jordan de Luxe, sur Non Stop People. Elle s'était ensuite épanchée sur les circonstances de leur rencontre : "J'ai un ami - Daniel Lauclair - qui organise depuis dix-sept ans des concours de pétanque à Paris une fois par an. Je décide d'y aller, un peu à contrecoeur et des boulets au pied. En arrivant, je tombe sur ce garçon, je lui dis bonjour et je lui fais un câlin. Le mec me regarde et se dit : 'Elle est bizarre celle-là.' Car je suis très tactile et lui ne l'est pas du tout. On était le jour et la nuit. En plus, je croyais qu'il était homosexuel." Elle a vite compris que ce n'était pas le cas.

L'intégralité de l'interview de Caroline Margeridon est à retrouver dans le magazine Télé Star du 5 juillet 2021.