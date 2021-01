Caroline Margeridon, cette somme folle qu'elle regrette d'avoir dépensé : "J'en aurais pleuré"

Depuis bientôt quatre ans, Caroline Margeridon est installée sur l'antenne de France 2. Avec Julien Cohen ou encore Stéphane Vanhandenhoven, elle fait partie des acheteurs incontournables d'Affaire conclue. Une émission qui lui a permis d'agrémenter sa boutique d'antiquités aux Puces de Saint-Ouen. Et si elle peut avoir la main lourde lorsqu'il s'agit de débourser son argent, la jolie blonde de 54 ans aurait parfois préféré s'abstenir de surenchérir.

"Une fois, j'ai fait l'acquisition d'un buste de Napoléon pour 21 000 euros, a-t-elle révélé dans les pages du magazine S de Sophie Davant. J'ai appris plus tard, en visionnant l'émission, que la vendeuse avait dit en coulisse qu'elle aurait laissé partir son empereur pour beaucoup moins. J'en aurais pleuré ! Mais c'est le jeu." C'est le jeu mais aussi la preuve selon elle que "dans cette émission, rien n'est factice". "Nous sommes des antiquaires qui achètent pour de vrai", rappelle-t-elle.

Malgré ce petit regret, Caroline Margeridon est très heureuse de participer à l'aventure d'Affaire conclue. "C'est une émission ludique. On rit beaucoup, et en même temps on apprend des tas de choses. Les expertises sont sérieuses, et les objets à vendre racontent l'histoire de l'art... et l'histoire en général. Quoi de mieux que de comprendre le monde à travers de simples objets ?", s'enthousiasme-t-elle dans les colonnes du bimestriel. Et pourtant, ce n'était pas gagné pour la convaincre ! En effet, comme elle le confiait dans Je t'aime, etc. en juin 2020, Caroline Margeridon n'a au départ pas du tout été séduite par le concept du programme d'enchères. "Le premier jour de tournage, franchement, je ne me suis pas marrée du tout. Il n'y avait rien qui me plaisait, ce n'était pas cool, c'était chiant, ça ne me plaisait pas", a-t-elle reconnu à l'époque. Heureusement pour ses fans, elle a vite changé d'avis !