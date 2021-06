Caroline Margeridon en couple : "J'ai un amoureux qui ne sait pas m'aimer"

Caroline Margeridon était jeudi 17 juin 2021 l'invitée de Jordan de Luxe pour Non Stop People. La célèbre acheteuse d'Affaire conclue s'est confiée comme rarement sur sa vie privée. Elle a notamment indiqué qu'elle était en couple avec un homme et que leur relation amoureuse n'était pas des plus simples.

"J'ai un amoureux qui ne sait pas m'aimer. Je lui en demande peut-être beaucoup", a-t-elle confié sans détour. Caroline Margeridon l'avoue, les choses sont un peu compliquées avec son compagnon. Cela fait plus de deux ans qu'ils se fréquentent et elle fait tout pour que leur amour reste discret.

Elle parle peu de cette histoire, cependant, il y a quelques mois, elle s'est confiée sur sa moitié et avait fait une annonce étonnante. "Je n'ai jamais vécu avec un homme. On a toujours eu chacun des appartements différents. Il y a une chose qui tue le couple, c'est de se dire que, tous les jours, tu es obligée de rentrer et de rendre des comptes. Je rends des comptes à mes enfants mais pas à un homme !", avait-elle expliqué dans un podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

Caroline Margeridon n'a jamais vécu avec sa moitié et a de toute façon fréquenté peu d'hommes dans sa vie, comme elle l'a confié à Jordan de Luxe. "Vous seriez vraiment choqué parce qu'ils durent très longtemps", a-t-elle précisé.

L'acheteuse a déjà évoqué sa rencontre avec son compagnon : "J'ai un ami - Daniel Lauclair - qui organise depuis 17 ans des concours de pétanque à Paris une fois par an. Je décide d'y aller, un peu à contrecoeur et des boulets au pied. En arrivant, je tombe sur ce garçon, je lui dis bonjour et je lui fais un câlin. Le mec me regarde et se dit : 'Elle est bizarre celle-là'. Car je suis très tactile et lui ne l'est pas du tout. On était le jour et la nuit. En plus, je croyais qu'il était homosexuel." Si ça n'a pas été le coup de foudre entre eux et que tout ne paraît pas simple, les amoureux sont tout de même encore ensemble.