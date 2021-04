Affaire conclue : Une acheteuse enceinte de son 2e enfant, Julien Cohen vend la mèche

La famille d'Affaire conclue va s'agrandir ! En effet, alors que l'émission recrute régulièrement de nouveaux acheteurs, un nouveau membre va faire son arrivée dans quelques mois... Car oui, l'une des brocanteuses attend un heureux événement ! Il s'agit d'Adeline Jaquet, une férue de mobilier et d'objets de décoration anciens tout droit venue de Suisse, qui vient de débarquer dans le programme. Elle est aux commandes d'une brocante en ligne baptisée Pépites et Cerisers et d'un Showroom à Gilly, en Suisse. Ce mardi 27 avril 2021 était même sa toute première apparition sur France 2. Et quelle entrée !

Adeline Jaquet n'a pas tardé à se faire remarquer grâce à son collègue Julien Cohen. Le célèbre acheteur aux lunettes bleues est celui qui a vendu la mèche sur sa grossesse suite à la venue du vendeur Jacques. Ce dernier a apporté un tableau du début du XIXe siècle, hérité de sa grand-mère, représentant une adorable petite fille au regard saisissant. Une oeuvre d'art qui a apparemment beaucoup plu Adeline. "Moment intense, moment émotion... Regardez Adeline avec sa petite tête penchée, en train de regarder le bébé... Scoop monsieur ! On a un scoop : la jeune femme que vous voyez là n'est pas toute seule sur le plateau... Elle est enceinte !", a révélé Julien Cohen, non sans contentement.

Loin d'être gênée par cette confidence, Adeline Jaquet a confirmé avec un grand sourire la nouvelle, elle qui est déjà maman d'une petite fille de deux ans. "C'est un ou une petite deuxième. Si c'est une fille, ça vient d'autant plus me toucher", a-t-elle déclaré. Ce n'est toutefois pas la jolie brune qui a acquis le tableau mais Anne-Catherine Verwaerde. Estimé par les experts à 300 euros, il a finalement été vendu pour la somme de 500 euros.