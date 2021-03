Julien Cohen bientôt grand-père : cet objet qu'il paye 3 fois le prix pour le bébé !

Ce mercredi 24 mars 2021, dans Affaire conclue sur France 2, un objet a attiré l'attention de Sophie Davant et ses acheteurs. En effet, Caroline Margeridon, Julien Cohen, François Cases Bardina ou encore Alexandra Morel ont tous craqué pour un berceau proposé à la vente par Agnès, originaire de la région de Blois. C'est finalement Julien Cohen, bientôt grand-père à nouveau, qui a remporté l'enchère ! Un joli cadeau à son fils, qui attend un bébé.

La vendeuse propose un très joli berceau en bois de style Louis Philippe, qui se caractérise par une esthétique sobre et une attention portée au confort, au début de l'industrialisation. L'objet date de la deuxième moitié du XVIIIIe siècle mais reste en très bon état, et Agnès et sa famille en ont bien profité ! En effet, elle et ses six frères et soeurs, ses enfants et petits-enfants ont tous passé de paisibles nuits dans ce superbe berceau. Désormais, elle souhaite le céder... et c'est la famille Cohen qui le récupère !

Julien Cohen paye le prix fort pour un nouveau bébé dans la famille

Les acheteurs étaient tous très intéressés par ce bel objet, mais c'est finalement Julien Cohen qui a eu le dernier mot. L'expert aux lunettes bleues clôt l'enchère à 900 euros. Le berceau est estimé à 300 euros, Julien Cohen paye trois fois le prix espéré ! Mais c'est pour une occasion spéciale : l'expert est bientôt de nouveau grand-père ! En effet, son fils sera prochainement papa, et ce berceau constituera un joli cadeau de naissance aux heureux parents. "On vous enverra des photos du ou des bébés ! Moi je lui souhaite [à son fils, NDLR] un petit quintuplé. Quitte à en faire, en une année, tu fais les cinq !", lâche Julien Cohen, surprenant ainsi ses camarades autour de la table.

Rappelons que l'expert d'Affaire conclue est papa de deux enfants et file le parfait amour avec sa belle Karine. Cette dernière est de son côté déjà maman de trois enfants, nés d'une précédente union. Julien Cohen et Karine ont ensemble une fille. Ils forment une belle famille recomposée !