Caroline (Pékin Express 2022) en bikini ou en robe : jolies photos de la candidate

L'aventure sera au rendez-vous sur M6 ce jeudi 10 février. La chaîne donne le coup d'envoi de Pékin Express 2022. Les téléspectateurs auront ainsi le plaisir de découvrir les huit binômes en compétition, parmi lesquels Arlette et Caroline, la mère et la fille inséparables. Le public pourra aussi suivre cette dernière sur les réseaux sociaux car elle y est très active. Et ses photos devraient plaire aux internautes.

La charmante blonde aime partir à l'aventure comme en témoigne sa participation au programme présenté par Stéphane Rotenberg. Mais elle vit dans le sud de la France et aime parfois être un peu au calme, au soleil, en maillot de bain. En août dernier par exemple, Caroline a posé en bikini, avec un paréo qui lui cachait le bas du corps. Elle apparaît souriante, près d'une voiture. Et en septembre 2019, c'est à l'occasion d'un voyage à Bali que la fille d'Arlette a pris la pose en maillot de bain.