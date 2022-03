Caterina Murino (Balthazar) : Son célèbre ex a eu un enfant avec une animatrice

Dans Balthazar, série de TF1 dont un nouvel épisode est diffusé ce jeudi 24 mars, Caterina Murino interprète le rôle d'Olivia Vésinet, médecin-légiste venue mettre un peu d'ordre dans le bazar de Balthazar, alias Tomer Sisley. Dans la vie, la comédienne de 44 ans est loin du caractère froid et donneur d'ordre de son personnage. Elle est même tout le contraire.

L'Italienne a le sang chaud et fait chavirer le coeur de certains hommes. A commencer par l'ancien rugbyman Pierre Rabadan. L'ex-joueur du Stade Français, devenu adjoint au sport à la mairie de Paris depuis l'été 2020, est tombé amoureux de la belle brune. Cette romance n'a pas duré. Après quelques années ensemble, Caterina Murino et Pierre Rabadan ont mis un terme à leur relation. Ce qui ne les a pas empêchés d'aller de l'avant.

Pierre Rabadan a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme, pas inconnue du grand public non plus. Ce n'est autre que l'animatrice sportive de Canal + Laurie Delhostal qu'il a refait sa vie. Si l'on ignore exactement la date de leur rencontre, les tourtereaux se sont engagés pour la vie. Pas de cérémonie devant monsieur le maire et des centaines d'invités, mais un projet encore plus beau : un bébé.

En 2016, Laurie Delhostal a donné naissance à une petite fille, Anna-Rose, née le 10 janvier pour le plus grand bonheur de ses parents. Comme son papa, elle est déjà fan de rugby et adore soutenir ses joueurs préférés dans les gradins des stades. Avec des parents fans de ballon ovale, de handball et de Formule 1, difficile d'imaginer la tête blonde de 6 ans dans une autre voie que celle du sport !