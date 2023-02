Catherine Matausch bientôt sans emploi : son pied de nez à France Télévisions

Lors de la conférence de presse de France Télévisions en juillet dernier, ce fut le coup de massue pour Catherine Matausch et d'autres présentateurs de France 3. Il a été annoncé que les JT de 12h et 19h de France 3 allaient disparaître dès la rentrée 2023 pour être remplacés par 24 journaux régionaux. Cela marquera ainsi la fin d'une belle histoire de 36 ans. À plusieurs reprises, Catherine Matausch n'avait alors pas caché ressentir une "grande tristesse", comme lors d'une interview accordée au magazine Télé Star et parue le 16 janvier dernier.

"Ces journaux, c'est toute ma vie professionnelle. J'ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur, et un profond respect des téléspectateurs. J'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Ces journaux, c'est une institution", avait déclaré la journaliste de 62 ans en rémission d'un cancer. Elle avouait dans la foulée avoir été tout bonnement "sidérée" par la nouvelle.

Ainsi, pour l'heure, Catherine Matausch ignore ce qu'il adviendra de son avenir professionnel à compter de septembre 2023. Mais le véritable perdant sera finalement peut-être France Télévisions. Et pour cause, l'amour du public pour la présentatrice et pour ses journaux s'est témoigné par d'incroyables audiences enregistrées ces derniers jours. "En direct du maquillage je tiens à vous remercier de nous rester si fidèles sur France 3. Nous vous en sommes très reconnaissant. Record d'audience pour le 12/13 et le 19/20 du samedi. Hier soir vous étiez 2,81 millions de téléspectateurs. 17,1% part d'audience", a-t-elle indiqué sur Instagram avec fierté. Des scores qui ne feront sans doute pas changer d'avis France Télévisions mais qui pourront assurément lui faire regretter son choix !