Catherine Matausch atteinte d'un cancer du poumon : elle apprend une autre mauvaise nouvelle

Les fidèles de France 3 la reconnaissent sans aucun problème. Depuis 1987, Catherine Matausch présente le 19/20 le week-end sur la chaîne, devenant ainsi l'un de ses visages emblématiques. Sa mystérieuse absence entre les mois de mars et mai dernier n'est donc pas passée inaperçue. D'abord murée dans le silence, Catherine Matausch a fini par révéler auprès de TV Grandes Chaînes avoir été confrontée à de graves problèmes de santé durant cette période. "La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon", a-t-elle annoncé. La journaliste finissait malgré tout par rassurer : "Je vais bien. Je vais mieux".

Mais voilà que Catherine Matausch est aujourd'hui face à un nouveau coup dur. Et il concerne son avenir professionnel cette fois. Lors de la conférence de presse de France Télévisions, mercredi 6 juillet, Delphine Ernotte a fait une annonce retentissante. Au bout de 36 ans, les JT de 12h et 19h de France 3 vont disparaître et seront remplacés par 24 journaux régionaux. "Nos vingt-quatre journaux décrocheront intégralement pour proposer des JT complets, et seront incarnés par vingt-quatre visages des antennes régionales de France 3", a-t-elle expliqué, admettant qu'il s'agissait là de "la fin d'une histoire évidemment très difficile pour les équipes".

Et en effet, la pilule a du mal à passer pour les journalistes, dont Catherine Matausch. Sur Instagram, elle a partagé un post exprimant sa stupéfaction. "Essayer de trouver le sommeil alors que vous venez d'apprendre la fin du 19/20 et du 12/13 en septembre 2023 sur France 3. Tant de questions", a-t-elle écrit.