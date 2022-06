Emilie Tran Nguyen (C à Vous) maman pour la 2ème fois : sexe et prénom révélés en direct !

Au programme du nouveau numéro de C à Vous ce vendredi 10 juin, pas de retard de Matthieu Belliard, de moments de malaise en plateau ou de gaffes d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'émission a commencé de la plus jolie des manières avec une excellente nouvelle à annoncer pour l'animatrice et toute l'équipe : la naissance du deuxième enfant d'Emilie Tran Nguyen, chroniqueuse absente depuis plusieurs semaines en raison de sa grossesse. C'est donc en adressant ses félicitations à la jeune femme de 37 ans que la présentatrice a débuté l'émission.

"Avant de démarrer cette émission, une jolie nouvelle. On a appris la naissance ce matin d'un petit garçon, Pio, dont la maman s'appelle Émilie Tran Nguyen, a-t-elle indiqué dans un premier temps aux téléspectateurs. Alors bienvenue à Pio ! Bravo à ses parents et à sa grande soeur. On est très heureux, et toutes nos pensées les plus affectueuses pour cette si jolie famille." Ce touchant message ira sans doute droit au coeur de la principale intéressée qui devrait très prochainement, à l'image de la jeune mariée Julie Gayet, recevoir un cadeau de félicitations de la part de ses collègues.

La journaliste a rejoint la grande famille de C à Vous après le départ de Maxime Switek sur BFMTV à la rentrée 2020. Une équipe dans laquelle elle a trouvé une seconde famille. Dans le privé, pas de Patrick Cohen, de Pierre Lescure ou d'Anne-Elisabeth Lemoine. Emilie Tran Nguyen n'a d'yeux que pour Maxime Darquier, également journaliste et spécialiste politique sur France 5, qu'elle a épousé à l'été 2018.