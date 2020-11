Maxime Switek : Hilare, son live sur BFMTV pour la victoire de Joe Biden part en vrille !

Transfuge de C à vous (France 5), le journaliste Maxime Switek a atterri sur BFMTV. Alors qu'il couvrait l'élection présidentielle américaine depuis les États-Unis, lors de l'annonce de la victoire tant attendue du démocrate Joe Biden, son live a été perturbé par un homme absolument ravi de passer à la télévision française...

C'est depuis Washington, où la foule s'est rassemblée malgré la pandémie de coronavirus qui frappe durement le pays, que Maxime Switek a pris l'antenne sur BFMTV. Aux alentours de 20H30, alors que la victoire de l'ancien vice-président - sous les mandats de Barack Obama - était acquise depuis presque deux heures grâce à son total de grands électeurs ayant dépassé la barre magique des 270, il s'exprimait dans la rue. Le journaliste a alors accueilli un américain, torse nu. Ravi de parler à la télé française, il a donné son avis sur Joe Biden et sa victoire avant de conclure son intervention par un message totalement inattendu. "Je pense que la France est magnifique ! Les escargots, les croissaaaaaaaants han han han, omelette du fromage...", a-t-il lâché, en s'agitant dans tous les sens pendant que Maxime Switek, hilare derrière son masque, en perdait son sérieux.

La vidéo, vite devenue virale sur les réseaux sociaux à commencer par Twitter, a déjà été vue plus de 5 millions de fois ! Amusé, Maxime Switek l'a lui-même partagé sur son compte.

Joe Biden, âgé de 77 ans, l'a donc emporté sur son rival républicain Donald Trump. Au dernier décompte, il avait d'ores et déjà acquis 290 grands électeurs. Les Américains n'élisent pas leur président au suffrage universel direct mais chaque état rapporte un certain nombre de grands électeurs et il faut dépasser la barre des 270 pour l'emporter. En entrant à la Maison-Blanche, il embarque avec lui sa colistière Kamala Harris, première femme, et première femme noire à devenir vice-présidente des États-Unis.