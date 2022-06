Catherine Matausch malade et absente de l'antenne : elle révèle souffrir d'un cancer

Catherine Matausch a toujours joué la carte de la discrétion malgré son métier très public. Depuis 1987, elle présente le 19/20 le week-end sur France 3, devenant ainsi une figure populaire du PAF. Son absence entre mars et mai dernier a donc forcément attiré l'attention. À ce moment-là, la journaliste ne s'était pas exprimée sur le sujet mais, lors d'une interview pour le nouveau numéro de TV Grandes Chaînes paru ce 20 juin 2022, Catherine Matausch a accepté de révéler qu'elle a été confrontée à des problèmes de santé.

"La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon", a-t-elle confié. Et de rassurer : "Je vais bien. Je vais mieux". Avec sa prise de parole, Catherine Matausch espère éveiller les consciences sur ce fléau, comme l'a fait avant elle le regretté Jean-Pierre Pernaut. "C'est bien d'en parler, comme il l'a fait. J'en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n'en est pas au même stade et a été traitée à temps", a-t-elle précisé.

Outre sa santé affaiblie, la présentatrice de 62 ans a été frappée par la mort, celle de sa maman, en 2021. "J'ai dû faire face aussi à son décès. J'ai traversé des moments de grande solitude. Une vie immobile. Cela n'a pas été drôle pour moi, qui ait besoin de nature et de vagabondages...", s'est-elle souvenue.

Lors de cet entretien, elle glisse par ailleurs subtilement s'être séparée de son mari et père de ses enfants, deux filles aujourd'hui âgées de 32 et 30 ans, il y a déjà quelques années. "LCI m'avait proposé une tranche info. Une belle offre. J'avais même signé le contrat. Cela ne s'est finalement pas fait : j'étais en plein divorce, c'était compliqué. J'ai choisi mes enfants et la stabilité", a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, Catherine Matausch assure "tirer une nouvelle force de ces épreuves". Elle a d'ailleurs repris ses fonctions et annonce qu'il "est prévu qu'(elle) continue" à présenter le JT de France 3 à la rentrée.

Philippe Germain, avec qui elle a eu ses deux filles, Marion et Alix, révèle le site Geneanet. Read more: https://fr.legit.ng/celebrites/1469925-catherine-matausch-devient-la-presentatrice-du-journal/