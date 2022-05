Jean-Pierre Pernaut : Pourquoi son fils Tom n'a pas pu être à ses côtés avant sa mort

Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans. Le journaliste souffrait d'un cancer du poumon depuis plusieurs mois mais ce sont des complications au coeur survenues après les déclarations d'AVC qui ont véritablement causé sa disparition. "Il n'est pas mort de son cancer du poumon. Aux derniers examens en janvier dernier, il n'y avait plus de trace. Or, deux mois après, il est parti", rappelle sa femme Nathalie Marquay lors d'une interview pour Gala, parue ce jeudi 19 mai 2022. Et de préciser : "La valve du coeur s'est retrouvée abîmée. (...) On a dû l'opérer du coeur pour la réparer avec le risque qu'il fasse un AVC de plus pendant l'opération".

Après quoi, tout est allé très vite. "Ça s'est dégradé, il a commencé à divaguer, il avait très mal au bras, il respirait mal, les reins ne fonctionnaient plus. (...) Quand l'hôpital m'a appelé le soir pour me dire qu'ils avaient dû l'endormir, j'ai compris que c'était fini", assure Nathalie Marquay, qui pressentait depuis 10 ans qu'il ne fêterait jamais ses 72 ans.

Nathalie Marquay aura en tout cas toujours été au chevet de son mari, tout comme ses enfants. Car avec Lou (19) et Tom (18 ans) mais aussi les aînés de JPP, Julia et Olivier (nés de son premier mariage avec Dominique Bonnet), elle forme une grande famille recomposée unie. Tous se sont d'ailleurs rendus à l'hôpital tour à tour pour rendre visite à Jean-Pierre Pernaut et échanger des derniers mots avec lui. Malheureusement, le benjamin du journaliste, Tom, est le seul à ne pas avoir pu voir son père une dernière fois. "Les enfants ont pu le voir avant l'opération. Sauf Tom. Il avait attrapé une gastro la veille. C'est très dur pour lui de ne pas avoir été à ses côtés une dernière fois", a révélé l'ex-Miss France de 55 ans. Tom peut malgré tout se consoler à l'idée d'avoir eu "un père extraordinaire pour tous ses enfants". "Il les a toujours protégés", souligne la jolie brune.

La vie continue pour tous désormais, mais difficilement tant Jean-Pierre Pernaut laisse un "vide abyssal". Le journaliste n'est toutefois apparemment jamais bien loin, à en croire les signes de l'au-delà qu'il envoie à sa famille.