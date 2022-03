Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Son ex-femme Dominique et sa fille Julia effacées dans la douleur

C'est toute la France qui est endeuillée depuis le 2 mars. Ce jour-là, la mort de Jean-Pierre Pernaut a été annoncée à travers un communiqué officiel. Le journaliste qui a passé trente-trois années à présenter le 13H sur TF1 souffrait d'un cancer du poumon. Mais d'après les informations relayées après son décès, il serait mort des suites d'une opération du coeur faite en urgence, laquelle avait plongé le journaliste dans le coma. Jean-Pierre Pernaut laisse derrière lui une grande famille recomposée qui compte sa femme Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Lou (19 ans) et Tom (17 ans). Mais avant de craquer pour l'ancienne Miss France, avec qui il était en couple depuis 2002, le présentateur télé a eu pour compagne une certaine Dominique Bonnet.

Peu d'informations sont connues du grand public à son sujet si ce n'est qu'elle est la mère des deux aînés de JPP, Olivier (né en 1981) et Julia (née en 1978). Ces derniers ont fini par construire eux-mêmes leurs familles : "Julia, mon aînée, est gynécologue à Amiens. Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père", confiait, heureux, Jean-Pierre Pernaut.

Très discrète tout au long de leur relation et même après leur rupture, Dominique Bonnet est sortie de sa réserve ce mercredi 9 mars 2022. Elle a en effet accepté de se rendre aux obsèques de son ex-mari, lesquelles se sont déroulées à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Elle a été aperçue tout près de ses enfants Julia et Olivier, à quelques mètres de Nathalie Marquay et ses jeunes Lou et Tom. Fidèle à elle-même, Dominique Bonnet est restée on ne peut plus discrète, entourée de la famille mais toujours en retrait. Idem pour sa fille Julia, présente mais effacée. De son côté, Olivier est venu avec sa compagne Catherine Dupraz et leur fils Léo. Là aussi, la petite famille est restée en retrait, laissant place à la femme et désormais veuve de Jean-Pierre Pernaut, ainsi qu'à ses plus jeunes enfants.

Ils étaient nombreux à rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut ce mercredi. C'était le cas de celles et ceux qui l'ont côtoyé chez TF1 pendant de nombreuses années ou d'autres qui ont eu la chance de le croiser à différents moments de sa vie. L'émotion de sa femme Nathalie Marquay ainsi que de ses enfants était plus que palpable.

Si la cérémonie religieuse a été l'occasion pour tous de lui rendre hommage, l'enterrement, lui, s'est déroulé dans l'intimité.