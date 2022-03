Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Son fils Olivier marqué par l'émotion, sa compagne et son fils en soutien

Ce mercredi 9 mars 2022, une semaine jour pour jour après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut, ses proches se réunissent pour lui rendre un bel hommage. Avant l'enterrement qui devrait se dérouler dans la plus stricte intimité, la famille et les amis de l'ex-star du 13H de TF1 se donnent rendez-vous à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Sa femme et désormais veuve Nathalie Marquay, les deux enfants qu'ils ont eu ensemble Lou (19 ans) et Tom (18) pleurent un mari, un père. Et ils ne sont pas les seuls. Jean-Pierre Pernaut a eu deux premiers enfants, Julia (43 ans) et Olivier (41 ans), nés de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet.

Face au cercueil de son défunt époux, Nathalie Marquay est restée digne. De son côté, le jeune Tom n'a pu contenir son émotion. Lou Pernaut a pu compter sur le soutien de son amoureux Arthur. Idem pour Olivier, venu accompagné de sa compagne Catherine Dupraz et de leur fils Léo. Le visage marqué par l'émotion, le pilote automobile n'a pas versé de larmes publiquement. Il s'est dirigé, derrière Nathalie Marquay et ses deux enfants, vers le corbillard afin d'adresser un dernier au revoir à son cher papa.

Rappelons qu'Olivier Pernaut, très discret, avait réagi à la mort de son père en partageant sur les réseaux sociaux une photo souvenir où le duo apparait souriant, une coupe de champagne à la main. Sa manière à lui de rendre hommage à son cher papa. Dans la foulée, sa compagne Catherine Dupraz et donc belle-fille de JPP, avait fait de même, publiant de vieux clichés de vacances. Le lien qui unissait Jean-Pierre Pernaut et son fils aîné Olivier était précieux. Père et fils partageaient ainsi la même passion, le sport automobile. Après des études d'ingénierie mécanique, Olivier est devenu pilote professionnel et a même remporté le trophée Andros à Val Thorens de la saison 2020/2021, faisant la fierté de son père.

Autre bonheur de l'animateur : ses deux aînés l'ont fait trois fois grand-père ! "Julia, mon aînée, est gynécologue à Amiens. Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père", avait-il confié en 2016. Le petit Léo était même apparu à l'antenne de TF1 le 18 décembre 2020 pour la dernière de Jean-Pierre Pernaut au JT. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, il présentait sa propre émission sur LCI. Et cela faisait déjà plus de deux mois qu'il avait quitté l'antenne, espérant retrouver un jour les téléspectateurs si sa santé le permettait... Finalement, les adieux se font lors des obsèques ce mercredi 9 mars 2022.