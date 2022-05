Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay savait depuis "plus de 10 ans" qu'il ne passerait pas ses 72 ans

Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut nous quittait à l'âge de 71 ans après s'être battu contre un cancer du poumon. Ce sont toutefois des complications au coeur survenues après plusieurs AVC qui auront eu raison du journaliste. Sa femme Nathalie Marquay doit depuis apprendre à vivre sans lui, ou plutôt à "survivre" comme elle l'a confié dans Touche pas à mon poste.

L'ex-Miss France a en effet retrouvé le plateau de l'émission de Cyril Hanouna mardi 17 mai 2022, non pas en tant que chroniqueuse mais en tant qu'invitée. Bouleversée, elle a confié avoir encore beaucoup de mal à se faire à l'idée de la disparition de son époux. Et pourtant, Nathalie Marquay se doutait bien que cette année, elle ne fêterait pas son anniversaire avec lui. "On va me prendre pour une folle mais... je savais qu'il ne passerait pas ses 72 ans. J'en ai parlé à ma meilleure amie, au petit ami de ma fille... Il y a plus de dix ans, je disais que j'avais très peur parce que je ne voyais pas Jean-Pierre fêter ses 72 ans. Ce n'est pas un flash, c'est un truc à l'intérieur, c'est viscéral. C'est comme si on m'avait dit : '72 ans, ça va être compliqué'", a-t-elle révélé.

Par ailleurs, Nathalie Marquay avait pressenti que Jean-Pierre Pernaut finirait par rencontrer des problèmes "au coeur et à la tête". "Le coeur, il y a eu des thromboses, et il a fait des AVC massifs, donc c'est la tête. C'est pour ça, je disais toujours à Jean-Pierre : 'T'inquiète pas, tu ne mourras pas d'un cancer'. Mais je n'ai jamais pu lui dire bien sûr que je ne le voyais pas passer ses 72 ans. J'avais très peur en janvier quand il a commencé à faire des AVC", déclare-t-elle aujourd'hui.

Malgré la douleur et un deuil encore impossible, la maman de Lou (19 ans) et Tom (18 ans) se réjouit de recevoir des signes de la part de Jean-Pierre Pernaut. Une manière pour lui de communiquer avec sa femme et de lui prouver qu'il n'est finalement pas si loin.