Nathalie Marquay, Lou Pernaut et Olivier : video et messages déchirants pour l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut

Le 2 mars 2022, Nathalie Marquay a connu la plus grande douleur. Celle de perdre l'amour de sa vie, Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste populaire de TF1 est décédé à l'âge de 71 ans des suites de complications au coeur, survenues alors qu'il se battait contre un cancer du poumon. Depuis sa disparition, la vie continue difficilement pour sa femme Nathalie Marquay, pour qui la douleur est toujours aussi vive. De temps en temps, elle lui rend des hommages déchirants, sur les réseaux sociaux mais aussi avec une grande émotion sur scène. Ce vendredi 8 avril 2022, notre ancienne Miss France avait encore une fois toutes les raisons de saluer la mémoire de son époux. Et pour cause, c'est la date de son anniversaire. Jean-Pierre Pernaut aurait fêté ses 72 ans.

En story Instagram, Nathalie Marquay n'a donc pas perdu de temps pour lui déclarer tout son amour à travers une vidéo souvenir de l'un de ses précédents anniversaires. "Journée difficile en ce jour. Mon amour Jean-Pierre, je suis sûre que tu le fêtes avec maman et ton frère. Je t'aime fort, tu me manques tellement", a-t-elle inscrit en commentaire. (Voir notre diaporama).

Nathalie Marquay n'est pas la seule à avoir exprimé son manque sur la Toile. Leur fille Lou Pernaut (19 ans) a elle aussi souhaité un bon anniversaire à son papa, son "ange gardien" et son "étoile qui veille" sur elle comme elle aime l'appeler. "Tu nous manques tellement... je t'aime", écrit-elle en story sur une photo rayonnante et émouvante de JPP prise lors de vacances au soleil. Lou a ensuite partagé un beau cliché tiré du mariage de ses parents.

Et contre toute attente, le très discret Olivier Pernaut est également sorti de sa réserve. Le fils aîné du journaliste (né de son premier mariage avec Dominique Bonnet) a posté une bouleversante publication sur Instagram. Le pilote automobile a retrouvé une photo de famille, sur laquelle apparaît Jean-Pierre Pernaut en train de souffler ses bougies, avec son petit-fils Léo sur les genoux. La fille du présentateur de TF1, Julia, apparaît aussi sur la photo, ainsi que Catherine Dupraz, la compagne d'Olivier. "Joyeux anniversaire papa. 8 avril 1950", a-t-il légendé.