Mort de Jean-Pierre Pernaut : son fils Olivier partage un souvenir poignant

Les jours passent, mais la douleur reste. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans laissant ainsi derrière lui son épouse désormais veuve Nathalie Marqua, leurs enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans), ainsi que son ex-femme Dominique Bonnet et leurs enfants Olivier (40 ans) et Julia (45 ans). Depuis, ses proches lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Jeudi 24 mars, c'est son fils aîné qui s'est exprimé en story Instagram.

A l'instar de son regretté papa ou de son demi-frère Tom, Olivier est un passionné d'automobile. Un amour qui le réunissait parfois avec Jean-Pierre Pernaut sur les circuits. Hier, le père de famille a d'ailleurs dévoilé une tendre photo sur laquelle on peut apercevoir plusieurs pilotes automobiles, parmi lesquels Romain Grosjean et Sébastien Loeb, au côté de Jean-Pierre Pernaut. Un cliché pris lors d'un Trophée Andros. "Plein de souvenirs", peut-on lire en légende. Un message accompagné de deux émojis : l'un représentant des mains jointes et l'autre un visage au bord des larmes.

Rappelons que l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 s'est battu jusqu'au bout contre un cancer du poumon, diagnostiqué au printemps dernier. A la suite d'une opération réalisée avec succès en septembre dernier, la maladie avait touché l'autre poumon. Cela nécessitait des séances de radiothérapie, une nouvelle intervention étant trop dangereuse. Malheureusement, son état de santé s'est aggravé par la suite puisqu'après avoir été victime de 4 mini-AVC en début d'année, il a subi une opération à coeur ouvert au mois de février. A cause de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de pousser son dernier souffle. Ses obsèques se sont déroulées le 9 mars dernier à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Une cérémonie marquée par l'interprétation de plusieurs chansons symboliques et par des discours poignants de ses proches. Olivier s'était remémoré son dernier échange avec Jean-Pierre Pernaut comme l'avait dévoilé Gala : "Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiet. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là."