Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : les chansons déchirantes choisies pour lui dire adieu

Le 2 mars dernier, la mort de Jean-Pierre Pernaut a été annoncée à travers un communiqué officiel. Le journaliste qui a passé trente-trois années à la tête du 13H sur TF1 souffrait d'un cancer du poumon. Mais d'après les informations relayées après son décès, il serait mort après une opération du coeur faite en urgence, laquelle avait plongé le journaliste dans le coma. Le journaliste, décédé à 71 ans, laisse depuis un grand vide autour de lui mais mercredi 9 mars, la France entière a fini de prouver qu'il était très aimé.

Ses obsèques étaient organisées ce jour-là à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris, en présence de très nombreuses personnalités et des membre de sa famille, à savoir sa femme Nathalie Marquay et leurs enfants Lou et Tom. Même l'ex-femme du présentateur, Dominique Bonnet, est sortie de sa réserve pour lui rendre hommage, non loin de leurs deux enfants Olivier et Julia. Au total, ce sont 700 invités qui ont assisté à la cérémonie.

Un événement très émouvant où les chansons préférées de Jean-Pierre Pernaut ont été entendues. "En fond sonore, on perçoit Que je t'aime de Johnny Hallyday, dont la photo trônait dans le bureau de JPP", nous apprend par exemple Le Parisien. C'est encore sur un tube de Johnny Hallyday, Marie, que les obsèques se sont terminées. Il avait également été choisi de diffuser : La Vie en Rose et Mon Dieu d'Edith Piaf mais aussi Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel.

Bouleversant, magnifique...

"C'est très rare dans des messes d'obsèques qu'on entende des musiques de chansons populaires. Quand on a que l'amour au moment de la communion a été jouée deux fois, j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Et Laissez le moi encore un peu Mon Dieu, la chanson de Piaf, c'était absolument magnifique aussi", a rapporté Isabelle Morini-Bosc dans Touche pas à mon poste.

Et comment ne pas penser aux paroles et à l'histoire de la chanson Mon Dieu ? Cette dernière fait référence à la mort tragique du compagnon d'Edith Piaf, Marcel Cerdan. Le boxeur est en effet décédé au sommet de sa gloire dans un accident d'avion en 1949. Un vol qui devait le ramener jusqu'à Edith Piaf.