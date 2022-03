Mort de Jean-Pierre Pernaut : Son fils Olivier révèle ses derniers instants et leur ultime regard échangé

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022, victime de complications liées à une opération du coeur. Ses obsèques se sont tenues le 9 mars, depuis la basilique Sainte-Clotilde de Paris, en présence de ses amis, collègues de TF1 et ses proches. Parmi eux : Olivier, son fils aîné.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, le fils du défunt journaliste et de son ex-femme Dominique Bonnet, occupe un métier en lien avec une passion de son papa puisqu'il est team manager d'une écurie de course et pilote automobile. Lors des obsèques, tout comme Tom et Lou - les enfants de Pernaut et de sa deuxième épouse Nathalie Marquay - il a pris la parole. "Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiet. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là (...) Papa, tu méritais tellement de profiter de ta retraite [il avait lâché les commandes du 13H en décembre 2020, laissant la place à Marie-Sophie Lacarrau, NDLR] de te reposer. Voyager, passer du temps avec tes enfants, tes petits-enfants...", a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le magazine Gala.

En effet, Olivier Pernaut est le père de deux enfants : Rose et Léo (ce dernier était d'ailleurs apparu à l'antenne de TF1 lors du dernier journal télévisé de son grand-père). Grâce à sa fille aînée, Julia, Jean-Pierre Pernaut était aussi le papy d'Iris et Eléa. A la tribune, Julia en a profité pour évoquer les valeurs reçues en héritage de son défunt papa. "Ces valeurs, nous les transmettons maintenant à nos enfants. Tes petits-enfants, dont tu étais si fier", a-t-elle ajouté.

Bien que marqué par la disparition de son papa, Olivier Pernaut essaye de faire son deuil et de reprendre le cours de sa vie. Ce dernier a notamment indiqué avoir d'ailleurs respecté un engagement prévu de longue date en Espagne. Dans la story de son compte Instagram, le samedi 12 mars, il a partagé des stories captées sur le circuit de Jerez de la Frontera à l'occasion de l'édition 2022 de la Fun Cup.

