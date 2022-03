Jean-Pierre Pernaut : Cette rare apparition de son petit-fils Léo à ses côtés, quelques mois avant sa mort

Son bonjour, à 13 heures, était devenu incontournable : Jean-Pierre Pernaut s'est éteint ce mercredi 2 mars. Le journaliste, à la tête du journal de la mi-journée de 1988 à 2020, était sur TF1 depuis 1975 et était devenu une personnalité phare de la télévision. Ses adieux à l'antenne, en décembre 2020, avaient d'ailleurs été un moment plutôt émouvant.

Et pour cause, il ne les avait pas fait seul : ses deux plus jeunes enfants, Lou et Tom (19 et 18 ans) étaient venus l'épauler avec leur maman, Nathalie Marquay-Pernaut. Et ce n'est pas tout : le trio était accompagné du petit Léo, le petit-fils du journaliste. Le petit garçon, avec son pull rouge, avait fait complètement craquer les téléspectateurs, attendris par ce tableau de famille.

"Léo est déjà venu sur le plateau, Lou et Tom aussi", avait confié le journaliste, ému que sa femme vienne quant à elle pour la première fois. Nullement impressionné, le garçonnet, plutôt discret, est le fils d'Olivier Pernaut, ingénieur né en 1981 du premier mariage du journaliste, tout comme sa soeur Julia, gynécologue et née trois ans plus tôt. Et il n'était pas le seul petit-fils du présentateur historique du JT.

En effet, Julia est maman de deux enfants, Iris et Eléa, qui ont elles aussi agrandi la famille mais qui restent très discrètes avec la notoriété de leur grand-père. A la grande différence des enfants cadets de Jean-Pierre Pernaut, très présents sur les réseaux sociaux. Lou, en particulier, possède 125 000 abonnés sur Instagram et 898 000 sur TikTok, où elle aime mettre en scène sa famille. C'est ici qu'elle a brisé le silence après la mort de son papa.

C'est sur ce réseau qu'elle a réagi aux messages de soutien après le décès de son célèbre père. La jeune fille a publié quelques mots. "Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez", a-t-elle écrit, avec la musique de Johnny Hallyday en fond.

Son petit frère Tom, qui a un an de moins qu'elle, est également une star sur les réseaux sociaux. Moins actif que son aîné, il possède tout de même plus de 300 000 abonnés sur Tik Tok et près de 90 000 sur Instagram. Il n'a pas réagi pour le moment.