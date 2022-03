Diaporama Jean-Pierre Pernaut : Cette rare apparition de son petit-fils Léo à ses côtés, quelques mois avant sa mort

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay au Parc de Saint-Cloud

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

12 / 20

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - People à la générale de la pièce "Ma Belle Mère, Mon Ex Et Moi" à la Comédie Caumartin à Paris, le 6 octobre 2014.