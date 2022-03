Mort de Jean-Pierre Pernaut – "Je te l'ai jamais dit mais..." : son fils Tom, en larmes, à coeur ouvert

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. Après avoir combattu avec succès un cancer de la prostate en 2018, le célèbre présentateur du 13H de TF1 souffrait d'un cancer du poumon – le droit avait été guéri mais le gauche était inopérable en raison de sa santé trop fragile. Alors qu'il suivait des séances de radiothérapie, il a finalement été opéré du coeur. Des complications sont survenues et Jean-Pierre Pernaut a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie. Une disparition qui marque la France entière. Mais ce sont surtout ses proches qui souffrent. Mercredi 9 mars 2022, une semaine après le drame, ils étaient nombreux à se réunir pour ses obsèques à la basilique Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris. Si sa femme et désormais veuve Nathalie Marquay s'est montrée digne, leur fils Tom n'a pu contenir ses émotions...

Bernard Montiel l'avait déjà révélé : le charmant brun de 18 ans avait prononcé des mots bouleversants lors de la cérémonie. Dans les colonnes du magazine Gala actuellement en kiosques, une partie du discours est partagée. Tom a pris la parole en premier, "dans un silence de cathédrale". Durant deux minutes, il a exprimé sa peine et rendu un bel hommage à son regretté papa. "Merci d'avoir été un père souriant, généreux, ambitieux, attentionné, très drôle et parfois même con. Merci de m'avoir fait découvrir le sport automobile, une passion familiale que je continuerai avec Olivier. On n'a jamais manqué de rien papa", a lancé le jeune Tom, étudiant dans une école de commerce à Lille. Et d'adresser ces derniers mots à Jean-Pierre Pernaut, après avoir éclaté en sanglots : "Je ne te l'ai jamais dit dans les yeux, car c'est dur de le dire entre hommes, mais je t'aime papa."

Un discours poignant qui n'a pas manqué d'émouvoir la famille, les proches mais aussi les nombreuses personnalités ayant fait le déplacement. Et surtout réalisé sans prompteur. Encore un bel hommage à son père qui n'en a, en trente-trois ans d'antenne, jamais utilisé.

Face à cette douloureuse épreuve, Tom peut compter sur le soutien de sa soeur Lou (19 ans), mais aussi de Julia et Olivier, nés des amours de son père avec son ex-femme Dominique Bonnet.