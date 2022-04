Lou Pernaut en couple : gros baiser à son chéri Arthur pour son anniversaire

Ce vendredi 29 avril 2022 est un jour spécial pour Arthur Jochem, le compagnon de Lou Pernaut (19 ans). Le guitariste et producteur fête ses 22 ans. Pour l'occasion, la fille du regretté Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay a souhaité lui faire une déclaration... un peu spéciale en story Instagram.

Ce n'est en effet pas une déclaration mielleuse que Lou Pernaut a souhaité faire à son cher et tendre, qu'elle a rencontré alors qu'elle avait 13 ans. La soeur de Tom (18 ans) a préféré faire dans l'amour vache afin de lui souhaiter un bel anniversaire. "Happy Birthday Arthur. Je t'aime. Merci d'être un peu drôle de temps en temps, merci d'être gentil une fois sur deux, romantique quand l'envie te prend et parfois même un tout petit peu attentionné. Depuis 2016 carrément tu me supportes et moi aussi je te supporte. On a bien du courage dis moi", peut-on lire. En fond, les internautes peuvent apercevoir une photo du couple en train de s'embrasser et le chiffre "22", pour indiquer l'âge du jeune homme.

Arthur, un grand soutien

Ces dernières années, Lou Pernaut peut compter sur le soutien indéfectible d'Arthur Jochem dans les bons comme les mauvais moments. Il a en effet été d'un soutien de taille quand son papa est mort, le 2 mars dernier, à l'âge de 71 ans. Lors des obsèques qui se sont déroulées le 9 mars à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris, il était à ses côtés afin de surmonter cette épreuve du mieux possible. Sur TikTok, la jeune femme avait donc souhaité le remercier en vidéo. Alors qu'on pouvait la voir faire du play-back sur Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion, le texte suivant était écrit : "Mon Arthur. Merci d'être dans ma vie, j'ai beaucoup trop de chance d'avoir un homme comme toi."

Jusqu'alors discrète en ce qui concernait sa vie privée, Lou Pernaut avait accepté de se confier sur sa romance auprès de Oh My Mag en juillet 2020. "Personnellement je suis super jalouse. (...) Toutes les filles à qui mon chéri parle même si c'est ses amies je suis jalouse donc oui je suis super jalouse et possessive", expliquait-elle. Malheureusement un peu moins d'un an plus tard, c'est leur rupture qu'elle annonçait à l'occasion d'une session de questions/réponses. Fort heureusement, ils ont fini par se réconcilier quelques mois plus tard et depuis, ils ne se quittent plus.