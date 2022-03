Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Tout me fait penser à mon petit papa", Lou Pernaut sort du silence

Quand on est sortis de l'église, y a eu tellement d'applaudissements !

La jeune femme a ensuite évoqué l'inhumation de Jean-Pierre Pernaut, qui a eu lieu la veille : "Hier, y a eu les obsèques de mon papa. Ça me fait hyper bizarre d'en parler à des gens... Avec ma famille, on a décidé de garder la cérémonie à l'église privée (...) mais on ne pouvait pas empêcher les caméras d'être devant l'église, étant donné que comme certains d'entre vous le dites, mon père était chez vous, tous les jours à 13H pendant 33 ans ! Mon père vous a fait rire, vous a fait voyager. Vous étiez sa plus grande fierté. Et quand on est sortis de l'église, y a eu tellement d'applaudissements ! C'était tellement d'amour, que je ne vous remercierai jamais assez."

"Tous les abonnés que j'ai eu ces derniers temps, je me dis que c'est le dernier cadeau que mon père m'a laissée. Que je dois être fière de ça, et que je dois pas le lâcher. Du coup je ne vais pas lâcher, et merci, merci merci merci merci !", conclut Lou Pernaut, non sans émotion.

Lou Pernaut est le troisième enfant de Jean-Pierre Pernaut, née de son deuxième mariage avec Nathalie Marquay. Elle a un petit frère, Tom (18 ans), et deux grands demi-frères et soeurs, Olivier et Julia, fruits du premier mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet.

Le présentateur du 13H de TF1 est décédé à l'âge de 71 ans, après une série de minis AVC et de complications relatives à une opération à coeur ouvert. L'homme qui s'était battu contre des cancers de la prostate puis du poumon avait été placé dans un coma artificiel à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris.