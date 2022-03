Nathalie Marquay : Son lien spécial avec le prêtre de l'enterrement de son mari Jean-Pierre Pernaut

Très émouvante, la cérémonie hommage à Jean-Pierre Pernaut s'est déroulée ce mercredi matin dans une basilique du 7ème arrondissement de Paris, devant de nombreux proches, personnalités du monde de la télévision ou de la politique. Si Evelyne Dhéliat, Michel Drucker ou encore Nicolas Sarkozy ont tenu à être présents, tous les regards étaient tournés vers la famille du populaire animateur, décédé il y a une semaine des suites d'un cancer du poumon.

Nathalie Marquay, son épouse depuis 20 ans, est arrivée avec le cercueil et ses deux enfants Lou et Tom, ainsi qu'avec Julia et Olivier, les aînés de son mari, nés de sa précédente union avec Dominique. A son arrivée devant l'église, très digne, Nathalie Marquay a salué la foule ainsi que le prêtre, avec qui elle a échangé une accolade pleine d'émotion. Il faut savoir qu'en réalité, l'ex-Miss France connaît très bien l'homme d'église, Alain Maillard de La Morandais. En effet, c'est lui qui les avait mariés, en 2007 !

Des retrouvailles symboliques donc, qui ont dû beaucoup toucher celle qui s'était reconvertie en tant qu'actrice. Le couple s'était en réalité rencontré en 2002, le soir de l'élection de Miss France, et avait vécu un véritable coup de foudre. La famille Miss France s'était d'ailleurs déplacée en nombre mercredi à la Basilique Sainte-Clotilde : Sylvie Tellier, Iris Mittenaere, Elodie Gossuin, Delphine Wespiser et Amandine Petit étaient venues soutenir leur amie.

Une veuve "triste mais sereine"

Elles ont pu croiser de nombreuses personnalités politiques : Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni étaient présents pour honorer la mémoire de celui qui mettait souvent les régions à l'honneur, tout comme Rachida Dati, Christian Estrosi ou Eric Ciotti. Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, avait également fait le déplacement.

"Triste mais sereine", selon les mots de son amie Valérie Bénaïm, Nathalie Marquay a beaucoup ému la foule en embrassant le cercueil de son mari. Réconfortée par ses enfants Lou et Tom, nés en 2002 et 2003, elle va désormais pouvoir entamer son deuil et se reposer loin de toute l'agitation médiatique qui secoue leur famille depuis une semaine.