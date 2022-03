Mort de Jean-Pierre Pernaut : Une bouleversante photo dévoilée par sa fille Lou après les obsèques

Mercredi 9 mars 2022 était une journée difficile pour les proches de Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans. Ce jour-là se sont déroulées ses obsèques à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Pas moins de 700 personnes ont fait le déplacement pour rendre hommage à l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1, parmi lesquelles son épouse Nathalie Marquay, leurs enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans), ainsi qu'Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de son ancien mariage avec Dominique Bonnet, présente elle aussi). Au lendemain de cette triste mais belle cérémonie, la plus jeune de ses filles a brisé le silence sur Instagram pour lui rendre un nouvel hommage.

Au lendemain de cette triste journée, Lou Pernaut a en effet posté une photo sur laquelle on peut voir un portrait en noir et blanc de Jean-Pierre Pernaut. Le même semble-t-il qui était posé à l'entrée de la Basilique. Sur le cliché en question, le défunt présentateur affiche son sourire légendaire qui a été tant vanté ces derniers jours et regarde vers le haut. A côté, un cadre plus petit le montre avec la mine tout aussi réjouie et les yeux une fois de plus tournés vers le ciel.

Autour des portraits, posés au sol près d'une table basse, sont placés ici et là des bouquets de fleurs. "My star's shining", (à traduire en français pas "mon étoile brille") peut-on lire en légende de sa story, qui a pour fond sonore le tube Marie de Johnny Hallyday. Titre que l'on pouvait entendre lors de la sortie du cercueil hier. Un post tout aussi beau que bouleversant. Nul doute que la compagne d'Arthur a une fois de plus pu compter sur le soutien de ses abonnés qui sont à ses côtés depuis la terrible annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut.

Lou Pernaut soutenue par sa communauté

Lou n'avait d'ailleurs pas hésité à remercier sa communauté pour son soutien indéfectible. Le 2 mars dernier, elle avait écrit sur TikTok : "Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites leur que vous les aimez." Un message avec pour fond sonore le tube Je te promets de Johnny Hallyday.

Le 4 mars dernier, elle s'était de nouveau adressée à ses abonnés, mais en story Instagram cette fois. "Merci aussi pour ces nombreuses belles vidéos que je reçois chaque jour retraçant la vie de mon papa. Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi, un mari incroyable, très attentif, modeste, sensible et généreux. On l'a accompagné jusqu'aux derniers instants et c'est toujours difficile de réaliser... Votre amour et vos prières nous font chaud au coeur. Il le mérite. Repose en paix papa, je t'aime", avait-elle écrit. Et le 7 mars, soit deux jours avant les obsèques, elle avait partagé une vidéo retraçant des moments de bonheur en famille.

Rappelons que deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut a appris qu'il avait un cancer du poumon droit. En septembre dernier, il s'était donc fait opérer dans le plus grand secret, un succès. Mais la maladie s'est étendue au poumon gauche, il a donc suivi des séances de radiothérapie jusqu'à la fin de l'année. Sa santé s'est malheureusement dégradée par la suite puisqu'après avoir été victime de 4 mini-AVC en janvier, il a subi une opération à coeur ouvert le mois dernier. Il a perdu la vie après avoir été plongé dans un coma profond, à la suite de complications.