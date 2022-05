Nathalie Marquay contactée par Jean-Pierre Pernaut depuis l'au-delà, elle raconte

Déjà deux mois et demi que Jean-Pierre Pernaut est mort. L'ancien présentateur du journal télévisé de 13H sur TF1 a laissé derrière lui de nombreux téléspectateurs, mais aussi et surtout des proches brisés par son départ. A commencer par Nathalie Marquay, son épouse désormais veuve. Mais l'ancienne Miss France garde la tête haute, surtout qu'elle et ses enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans) ont régulièrement des "nouvelles" du regretté JPP, comme elle le raconte sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) mardi 17 mai 2022.

Des signes de son cher et tendre, Nathalie Marquay, auteure du livre Moi j'y crois où elle se confie sur ses expériences surnaturelles, peut les compter. Le soir de sa mort déjà, "à son dernier souffle", Jean-Pierre Pernaut a communiqué avec elle. "J'étais tous les jours à l'hôpital et pourtant jamais la Tour Eiffel ne s'est illuminée. Le jour où il est mort, elle était illuminée", se souvient-elle précisant que la Tour Eiffel est un symbole important pour le couple. Cette même soirée, alors qu'elle rejoint sa voiture au parking, la jolie brune a une nouvelle surprise : "Au niveau -2 au parking, on ne capte pas. Et pourtant la musique de Johnny Hallyday se lance, celle que je lui faisais écouter quand il était en mi-sommeil", raconte-t-elle.

Encore une communication le lendemain. Nathalie Marquay évoque l'idée de mettre en place un mot de passe "pour éviter que des gens mal intentionnés viennent faire des photos sur le lit de mort de Jean-Pierre". Elle pense au mot "sapin", son amie lui rétorque c'est "glauque" alors elle oublie. "Je prends la voiture pour être auprès de mon Jean-Pierre et je trouve deux branches de morceaux de sapin sur la roue arrière gauche, poursuit-elle. Un truc de dingue quand même."

Lou Pernaut communique aussi avec son défunt papa

Une autre fois, la télévision s'est arrêtée à la maison, pour elle et son fils Tom. De son côté, la jeune Lou a également eu droit à son signe : "Avant de m'endormir vers 00h, 00h30, je dis : 'Jean-Pierre j'aimerais bien que tu me fasses un signe, j'en ai besoin.' Et ma fille me téléphone à 1h15 : 'Maman, papa m'a fait un signe ! Je discutais avec ma copine dans mon salon et la télévision s'est allumée. Il y avait un film et le comédien qui dit 'Je suis fier de toi ma fille' et la télé s'est éteinte.'" Puis, "une personne qui parle aux morts" a communiqué avec JPP. "Il dit qu'il est très fier de ce que votre fille Lou a mis dans le cercueil sur la poche gauche", a-t-il déclaré.

Enfin, Nathalie Marquay a fait un rêve où elle se trouvait avec son époux sur l'autoroute. "Et je me suis dit : 'Mais merde, comment je vais lui dire qu'il est mort'", lance-t-elle avant de se réveiller subitement chez ses amis à Lille. Le jour suivant, elle rencontre par hasard une voyante qui lui adresse alors plusieurs messages. "Il a enfin compris qu'il était mort", explique cette femme à la belle, ajoutant que JPP dit de ne pas oublier de donner l'une de ses montres aux 20 ans de Tom. De retour chez elle, la jeune maman se soucie du coût des études de ses enfants lorsqu'une voix dans sa tête lui dit d'aller dans la bibliothèque. Elle saisit un livre au hasard et y trouve 500 euros.

Tant de signes qui ne trompent pas. Jean-Pierre Pernaut est mort, mais il vit à jamais ailleurs, tout près des siens...