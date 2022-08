Catherine Matausch atteinte d'un cancer : la journaliste "resplendissante" pour son retour à l'antenne

Il y a quelques mois, Catherine Matausch faisait une confidence des plus inquiétantes. La journaliste de 62 ans révélait auprès de TV Grandes Chaînes avoir été confrontée dans le secret à de graves problèmes de santé. "La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon", expliquait-elle, précisant néanmoins aller "mieux".

Sa dernière publication Instagram ne dira pas le contraire ! En effet, au cours du week-end, Catherine Matausch était ravie de s'exposer sur la plateforme sociale et d'y apparaître absolument radieuse. Malgré la fin de ses congés, la présentatrice du 19/20 sur France 3 ne pouvait qu'être heureuse de reprendre le chemin du travail. D'autant plus qu'elle a réalisé des records d'audience ! "Revenir de vacances et vous retrouver si fidèles au 19/20 : C'est un grand bonheur pour moi. Vendredi 12 août 2022, 2,59 millions de téléspectateurs, 19,9% : un record en part d'audience cette saison", a-t-elle annoncé. Et d'exprimer toute sa reconnaissance : "Je suis émue, grâce à vous. A chaque rentrée c'est le même bonheur aussi de retrouver les équipes, les journalistes, les régions qui font notre identité, retrouver ce goût du travail en commun, l'adrénaline de l'antenne. Merci merci".

Pour accompagner ce texte, Catherine Matausch a dévoilé un selfie d'elle le sourire aux lèvres et la mine rayonnante. De quoi faire plaisir à ses abonnés, bien heureux de la voir en forme. "Toujours aussi solaire", "Vous êtes magnifique Catherine !!!", "Ça fait du bien de la revoir toujours agréable, souriante, resplendissante", "En pleine forme, Catherine !", "Un plaisir de vous retrouver", lit-on en commentaires.