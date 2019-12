Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas: Vacances en famille au milieu des animaux

Pour finir l'année, la famille au complet a enregistré une vidéo. Devant une cascade, ils ont souhaité de "Joyeuses fêtes depuis l'Afrique !" à l'unisson.

En septembre, Catherine Zeta-Jones et Carys partageaient un autre moment familial en posant ensemble pour Vanity Fair Espagne. À seulement 16 ans, la jeune fille pose déjà comme un mannequin et affiche une assurance sans faille. Côté Douglas, on a la notion de clan : en août, Michael postait une photo regroupant les quatre générations de Kirk (102 ans) jusqu'à la petite Lua Izzy, 20 mois, la fille de Cameron Douglas – lui-même le fils de Michael Douglas et de Diandra Luker.